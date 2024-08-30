Выборы в США: Гаррис опережает Трампа в ключевых штатах

Гаррис вернула в игру ключевые штаты "Солнечного пояса", такие как Джорджия и Невада.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камал Гаррис лидирует или идет рядом с республиканцем Дональдом Трампом в каждом из семи ключевых штатов, которые, как считается, будут решать судьбу выборов.

Об этом свидетельствуют данные опроса, которые приводит Bloomberg.

По данным опроса, Гаррис сократила или нивелировала преимущество Трампа по ключевым экономическим вопросам и зарекомендовала себя как ту, которая больше заслуживает доверия.

Гаррис, в частности, лидирует 2 процентных пункта среди зарегистрированных избирателей в семи штатах.

"Гаррис вернула в игру ключевые штаты "Солнечного пояса", такие как Джорджия и Невада. Нигде это не бросается в глаза так, как в Северной Каролине, где Гаррис сейчас имеет преимущество в 2 п.п ", — говорится в сообщении.

В то же время, ни один кандидат в президенты от Демократической партии не побеждал там со времен Барака Обамы, а Трамп лидировал с преимуществом в 10 п.п. еще в апреле.

Кроме того, рост рейтинга Гаррис в Северной Каролине заставил республиканцев потратить более $16 млн на телевизионную рекламу в поддержку Трампа за последние пять недель.

Отметим, вице-президент США Камала Гаррис пообещала, что в случае своей победы на выборах президента продолжит оказывать поддержку Украине и НАТО.

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