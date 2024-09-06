Зеленський провів телефонну розмову з Макроном: що обговорювали

Голова держави привітав Макрона з призначенням нового Прем’єр-міністра Мішеля Барньє.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.
Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці президента у Телеграм.
Зеленський привітав Макрона з призначенням нового Прем’єр-міністра Мішеля Барньє. В свою чергу Макрон висловив співчуття у зв’язку з російськими ударами по Львову, Полтаві та інших містах і громадах.
"Напередодні засідання контактної групи у форматі «Рамштайн» обговорили продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакета військової допомоги від Франції, а також можливість спільного виробництва деяких видів озброєння. Вкотре наголосив: нам украй потрібен дозвіл партнерів бити по аеродромах, із яких злітають носії КАБів і ракет, тож ми розраховуємо на єдність союзників у цьому питанні", - йдеться у повідомленні.
Президент проінформував Макрона про основні потреби України, серед іншого в засобах ППО, РЕБ, бронетехніці та артилерії.
Також сторони домовилися про наступні контакти, зокрема щодо реалізації двосторонньої безпекової угоди та спільного механізму Ukraine Security Compact.
"Україна цінує підтримку з боку Франції в захисті життів наших людей і сподівається на подальшу взаємодію, яка змусить відповісти країну-терориста за її злочини", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Умєров закликав Міноборони Франції зняти заборону на удари по території РФ.
Крім того, ми раніше інформували, що у Франції прокоментували операцію ЗСУ в Курській області.
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