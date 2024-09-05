Зеленський у Німеччині віч-на-віч зустрінеться з Шольцом

Зустріч запланована у Франкфурті-на-Майні, де пройде засідання у форматі "Рамштайн".

У п’ятницю, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини зустрінеться з канцлером Олафом Шольцом.

Про це повідомив речник німецького уряду, передає AFP.

Зустріч відбудеться в другій половині дня у Франкфурті-на-Майні, де цього дня також відбуватиметься засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Наголошується, що лідери двох країн зустрічатимуться віч-на-віч. Інші подробиці зустрічі та теми розмови не розголошуються.

Нагадаємо, за інформацією німецького видання Spiegel, президента України 6 вересня очікують на зустрічі "Рамштайну" у Німеччині.

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