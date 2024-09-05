Зеленский в Германии с глазу на глаз встретится с Шольцом

Встреча запланирована во Франкфурте-на-Майне, где состоится заседание в формате "Рамштайн".

В пятницу, 6 сентября, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию встретится с канцлером Олафом Шольцом.

Об этом сообщил представитель германского правительства, передает AFP.

Встреча состоится во второй половине дня во Франкфурте-на-Майне, где в этот день также пройдет заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Отмечается, что лидеры двух стран будут встречаться с глазу на глаз. Другие подробности встречи и темы разговора не разглашаются.

Напомним, по информации немецкого издания Spiegel, президента Украины 6 сентября ожидают на встрече "Рамштайна" в Германии.

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