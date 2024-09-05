В двух районах Сумщины объявили об эвакуации

Враг каждый день наносит десятки ударов по Сумщине.

Жителей пяти населенных пунктов Шосткинского и Конотопского районов призывают к эвакуации. Речь идет, в частности, о Глухове, Эсмани, Свессе Шосткинского района, Мануховке и Ивановке Конотопского района.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

По его словам, больше всего от вражеских обстрелов в настоящее время страдают Глухов, Эсмань и Свесса.

"Учитывая, что враг ежедневно наносит десятки ударов, в результате чего погибают люди, разрушается инфраструктура и жилье, на заседании Совета обороны было принято решение расширить перечень населенных пунктов для эвакуации", – говорится в сообщении.

Добавим, спасатели Донетчины продолжают ежедневно обеспечивать водой жителей прифронтовых населенных пунктов.

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