Из Покровщины за неделю эвакуировались 149 человек

Сотрудники Главного управления продолжают оказывать помощь жителям прифронтовых населенных пунктов Донбасса во время эвакуации. На прошлой неделе спасатели эвакуировали 149 человек из зоны ведения активных боевых действий (из Покровского района). Оказали помощь 1043 лицам в пунктах сбора и посадки в эвакуационный транспорт.

Об этом сообщает ГСЧС.

Спасатели Донбасса продолжают ежедневно снабжать водой жителей прифронтовых населенных пунктов. В течение недели подвезено 184 м³ питьевой и 4 м³ технической воды.

Пиротехниками ГСЧС в течение недели обследовано на наличие взрывоопасных предметов 49,47 га территории и 0,32 га акватории области, выявлено и уничтожено 139 единиц ВНП.

Спасатели Донбасса разгрузили и развезли более 20,75 тонн гуманитарного груза жителям прифронтовых населенных пунктов области.

На территории области продолжает работать мобильный класс по минной безопасности. В течение недели специалисты ГСЧС провели 2 информационных мероприятия.

Сотрудники Службы спасения провели 66 информационно-разъяснительных мероприятий среди жителей области с целью предотвращения гибели и травмирования людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и повышения осведомленности граждан Донбасса.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 18:00 за 23 августа. Успех ВСУ на Харьковщине, премьер Индии в Киеве, эвакуация из Донецкой области

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