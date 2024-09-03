З Покровщини за тиждень евакуювалося 149 осіб

Співробітники Головного управління продовжують надавати допомогу мешканцям прифронтових населених пунктів Донеччини під час евакуації. Протягом минулого тижня рятувальники евакуювали 149 людей із зони ведення активних бойових дій (з Покровського району). Надали допомогу 1043 особам в пунктах збору та посадки до евакуаційного транспорту.

Про це інформує ДСНС.

Рятувальники Донеччини продовжують щоденно забезпечувати водою мешканців прифронтових населених пунктів. Протягом тижня підвезено 184 м³ питної та 4 м³ технічної води.

Піротехніками ДСНС протягом тижня обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 49,47 га території та 0,32 га акваторії області, виявлено та знищено 139 одиниць ВНП.

Рятувальники Донеччини розвантажили та розвезли понад 20,75 тонни гуманітарного вантажу мешканцям прифронтових населених пунктів області.

На території області продовжує працювати мобільний клас з мінної безпеки. Протягом тижня фахівці ДСНС провели 2 інформаційні заходи.

Співробітники Служби порятунку провели 66 інформаційно-роз'яснювальних заходів серед мешканців області з метою запобігання загибелі та травмування людей у разі виникнення надзвичайних ситуацій та підвищення обізнаності громадян Донеччини.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 за 23 серпня. Успіх ЗСУ на Харківщині, прем'єр Індії в Києві, евакуація з Донеччини

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