У двох районах Сумщини оголосили про евакуацію

Жителів 5 населених пунктів Шосткинського й Конотопського районів закликають до евакуації. Йдеться, зокрема, про Глухів, Есмань, Свесу Шосткинського району, Манухівку та Іванівку Конотопського району.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

За його словами, найбільше від ворожих обстрілів наразі потерпають Глухів, Есмань і Свеса.

"З огляду на те, що ворог щодня завдає десятки ударів, внаслідок чого гинуть люди, руйнується інфраструктура та житло, на засіданні Ради оборони було ухвалено рішення розширити перелік населених пунктів для евакуації", – йдеться в повідомленні.

Додамо, рятувальники Донеччини продовжують щоденно забезпечувати водою мешканців прифронтових населених пунктів.

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