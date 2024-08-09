У Франції прокоментували операцію ЗСУ в Курській області

У Франції заявили, що цю операцію проводять українські військові.

У Міністерстві оборони Франції висловилися щодо операції Збройних сил України у Курській області, заявивши, що вона має "певний початковий успіх".

Відповідний коментар зʼявився в акаунті Міноборони Франції в мережі X.

У Франції заявили, що цю операцію проводять українські військові, попри те, що українське командування не коментує цю подію.

"Наступ Збройних сил України у Курській області, завдяки ефекту несподіванки і протистоянню менш підготовленим силам, аніж на східному фронті, схоже, має певний початковий успіх. Ця атака може змусити армію РФ залучати туди сили з інших ділянок фронту і таким чином послаблювати локальний тиск на тих ділянках, де ЗСУ досі відчували труднощі", – зазначили в огляді.

Крім того, у Міноборони Франції заявили, що обидві сторони завдають удари у глибину одне одному і українські сили продовжують бити по летовищах та енергетичній інфраструктурі РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт заінтригував заявою про "прорив" у Курській області.

Крім того, ми також інформували, що Україна взяла під контроль газову станцію "Газпрому" біля Суджі.

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