Олімпіада-2024: усі медалісти за 8 серпня

У тринадцятий день змагань було розіграно 25 комплектів нагород.

У четвер, 8 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 25 комплектів нагород.

Цього дня Україна поповнила свою медальну скарбничку двома нагородами – в греко-римській боротьбі Парвіз Насібов став срібним призером, а Жан Беленюк завоював "бронзу".

Дивіться список усіх медалістів тринадцятого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти тринадцятого змагального дня Олімпіади-2024 (8 серпня)

Плавання (відкрита вода, 10 км, жінки):

1. Шарон ван Раувендал (Нідерланди)

2. Моеша Джонсон (Австралія)

3. Джиневра Тадеуччі (Італія)

Вітрильний спорт (470, мікст):

1. Австрія

2. Японія

3. Швеція

Вітрильний спорт (накра 17, мікст):

1. Італія

2. Аргентина

3. Нова Зеландія

Спортивне скелелазіння (швидкість, чоловіки):

1. Веддрік Леонардо (Індонезія)

2. Пен У (Китай)

3. Сем Вотсон (США)

Веслування на байдарках і каное (каное-двійки, 500 м, чоловіки):

1. Китай

2. Італія

3. Іспанія

Веслування на байдарках і каное (байдарки-четвірки, 500 м, жінки):

1. Нова Зеландія

2. Німеччина

3. Угорщина

Байдарки-четвірки (500 м, чоловіки):

1. Німеччина

2. Австралія

3. Іспанія

Стрибки у воду (трамплін 3 м, чоловіки):

1. Сії Се (Китай)

2. Ван Цзунюань (Канада)

3. Осмар Ібарра (Мексика)

Важка атлетика (до 59 кг, жінки):

1. Шифан Ло (Китай)

2. Мод Шаррон (Китай)

3. Ко Сінчунь (Китайський Тайбей)

Важка атлетика (до 73 кг, чоловіки):

1. Різкі Джунансіях (Індонезія)

2. Вірапхон Вічума (Тайланд)

3. Божидар Андрєєв (Болгарія)

Греко-римська боротьба (до 67 кг, чоловіки):

1. Саїд Есмаеїлі Лейвесі (Іран)

2. Парвіз Насібов (Україна)

3. Хасрат Джафаров (Азербайджан)

3. Луїс Орта (Куба)

Греко-римська боротьба (до 87 кг, чоловіки):

1. Семен Новіков (Болгарія)

2. Аліреза Мохмадіпіані (Іран)

3. Жан Беленюк (Україна)

3. Турпал Бісултанов (Данія)

Вільна боротьба (до 53 кг, жінки):

1. Акарі Фудзінамі (Японія)

2. Лусія Єпес (Еквадор)

3. Цяньюй Пан (Китай)

3. Цой Хеген (КНДР)

Хокей на траві (чоловіки):

1. Нідерланди

2. Німеччина

3. Індія

Велоспорт (велотрек, кейрін, жінки):

1. Еллесс Ендрюс (Австралія)

2. Гетті ван де Ваув (Нідерланди)

3. Емма Фінукейн (Велика Британія)

Велоспорт (велотрек, омніум, чоловіки):

1. Бенжамен Тома (Франція)

2. Юрі Лейтау (Португалія)

3. Фабіо ван ден Босхе (Бельгія)

Легка атлетика (стрибки у довжину, жінки):

1. Тара Девіс (США)

2. Малайка Міхамбо (Німеччина)

3. Жасмін Мур (США)

Легка атлетика (метання списа, чоловіки):

1. Аршад Надім (Пакистан)

2. Нірадж Чопра (Індія)

3. Андерсон Пітерс (Гренада)

Легка атлетика (110 м з бар'єрами, чоловіки):

1. Грант Голловей (США)

2. Даніель Робертс (США)

3. Рашид Бродбелл (Ямайка)

Легка атлетика (200 м, чоловіки):

1. Летсіль Тебого (Ботсвана)

2. Кеннет Беднарек США)

3. Ноа Лайлз (США)

Легка атлетика (400 м з бар'єрами, жінки):

1. Сідні Маклафлін (США)

2. Анна Кокрелл (С ША)

3. Фемке Бол (Нідерланди)

Тхеквондо (до 68 кг, чоловіки):

1. Улугбек Рашитов (Узбекистан)

2. Заїд Карім (Йорданія)

3. Едівал Кіріно Понтес (Бразилія)

3. Лян Юшуай (Китай)

Тхеквондо (до 57 кг, жінки):

1. Кім Ю-Джин (Південна Корея)

2. Нахід Кіянічанде (Іран)

3. Алізаде Кімія (Болгарія)

3. Скайлар Парк (Канада)

Бокс (до 51 кг, чоловіки):

1. Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

2. Білаль Беннама (Франція)

3. Хуніор Алькантара (Домінікана)

3. Давид де Піна (Кабо-Верде)

Бокс (до 54 кг, жінки):

1. Чань Юань (Китай)

2. Хатідже Аббас (Туреччина)

3. Чоль Мі Пан (КНДР)

3. Ім Е-Чжі (Південна Корея)

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Після тринадцятого змагального дня Україна має десять нагород на ОІ-2024: три золоті, три срібні та чотири бронзові. "Синьо-жовті" піднялися на 15-ту позицію в медальному заліку.

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