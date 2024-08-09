Олімпіада-2024: усі медалісти за 8 серпня

У тринадцятий день змагань було розіграно 25 комплектів нагород.
У четвер, 8 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 25 комплектів нагород.
Цього дня Україна поповнила свою медальну скарбничку двома нагородами – в греко-римській боротьбі Парвіз Насібов став срібним призером, а Жан Беленюк завоював "бронзу".
Дивіться список усіх медалістів тринадцятого змагального дня Олімпіади-2024.
Усі медалісти тринадцятого змагального дня Олімпіади-2024 (8 серпня)
Плавання (відкрита вода, 10 км, жінки):
- 1. Шарон ван Раувендал (Нідерланди)
- 2. Моеша Джонсон (Австралія)
- 3. Джиневра Тадеуччі (Італія)
Вітрильний спорт (470, мікст):
- 1. Австрія
- 2. Японія
- 3. Швеція
Вітрильний спорт (накра 17, мікст):
- 1. Італія
- 2. Аргентина
- 3. Нова Зеландія
Спортивне скелелазіння (швидкість, чоловіки):
- 1. Веддрік Леонардо (Індонезія)
- 2. Пен У (Китай)
- 3. Сем Вотсон (США)
Веслування на байдарках і каное (каное-двійки, 500 м, чоловіки):
- 1. Китай
- 2. Італія
- 3. Іспанія
Веслування на байдарках і каное (байдарки-четвірки, 500 м, жінки):
- 1. Нова Зеландія
- 2. Німеччина
- 3. Угорщина
Байдарки-четвірки (500 м, чоловіки):
- 1. Німеччина
- 2. Австралія
- 3. Іспанія
Стрибки у воду (трамплін 3 м, чоловіки):
- 1. Сії Се (Китай)
- 2. Ван Цзунюань (Канада)
- 3. Осмар Ібарра (Мексика)
Важка атлетика (до 59 кг, жінки):
- 1. Шифан Ло (Китай)
- 2. Мод Шаррон (Китай)
- 3. Ко Сінчунь (Китайський Тайбей)
Важка атлетика (до 73 кг, чоловіки):
- 1. Різкі Джунансіях (Індонезія)
- 2. Вірапхон Вічума (Тайланд)
- 3. Божидар Андрєєв (Болгарія)
Греко-римська боротьба (до 67 кг, чоловіки):
- 1. Саїд Есмаеїлі Лейвесі (Іран)
- 2. Парвіз Насібов (Україна)
- 3. Хасрат Джафаров (Азербайджан)
- 3. Луїс Орта (Куба)
Греко-римська боротьба (до 87 кг, чоловіки):
- 1. Семен Новіков (Болгарія)
- 2. Аліреза Мохмадіпіані (Іран)
- 3. Жан Беленюк (Україна)
- 3. Турпал Бісултанов (Данія)
Вільна боротьба (до 53 кг, жінки):
- 1. Акарі Фудзінамі (Японія)
- 2. Лусія Єпес (Еквадор)
- 3. Цяньюй Пан (Китай)
- 3. Цой Хеген (КНДР)
Хокей на траві (чоловіки):
- 1. Нідерланди
- 2. Німеччина
- 3. Індія
Велоспорт (велотрек, кейрін, жінки):
- 1. Еллесс Ендрюс (Австралія)
- 2. Гетті ван де Ваув (Нідерланди)
- 3. Емма Фінукейн (Велика Британія)
Велоспорт (велотрек, омніум, чоловіки):
- 1. Бенжамен Тома (Франція)
- 2. Юрі Лейтау (Португалія)
- 3. Фабіо ван ден Босхе (Бельгія)
Легка атлетика (стрибки у довжину, жінки):
- 1. Тара Девіс (США)
- 2. Малайка Міхамбо (Німеччина)
- 3. Жасмін Мур (США)
Легка атлетика (метання списа, чоловіки):
- 1. Аршад Надім (Пакистан)
- 2. Нірадж Чопра (Індія)
- 3. Андерсон Пітерс (Гренада)
Легка атлетика (110 м з бар'єрами, чоловіки):
- 1. Грант Голловей (США)
- 2. Даніель Робертс (США)
- 3. Рашид Бродбелл (Ямайка)
Легка атлетика (200 м, чоловіки):
- 1. Летсіль Тебого (Ботсвана)
- 2. Кеннет Беднарек США)
- 3. Ноа Лайлз (США)
Легка атлетика (400 м з бар'єрами, жінки):
- 1. Сідні Маклафлін (США)
- 2. Анна Кокрелл (С ША)
- 3. Фемке Бол (Нідерланди)
Тхеквондо (до 68 кг, чоловіки):
- 1. Улугбек Рашитов (Узбекистан)
- 2. Заїд Карім (Йорданія)
- 3. Едівал Кіріно Понтес (Бразилія)
- 3. Лян Юшуай (Китай)
Тхеквондо (до 57 кг, жінки):
- 1. Кім Ю-Джин (Південна Корея)
- 2. Нахід Кіянічанде (Іран)
- 3. Алізаде Кімія (Болгарія)
- 3. Скайлар Парк (Канада)
Бокс (до 51 кг, чоловіки):
- 1. Хасанбой Дусматов (Узбекистан)
- 2. Білаль Беннама (Франція)
- 3. Хуніор Алькантара (Домінікана)
- 3. Давид де Піна (Кабо-Верде)
Бокс (до 54 кг, жінки):
- 1. Чань Юань (Китай)
- 2. Хатідже Аббас (Туреччина)
- 3. Чоль Мі Пан (КНДР)
- 3. Ім Е-Чжі (Південна Корея)
Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.
Після тринадцятого змагального дня Україна має десять нагород на ОІ-2024: три золоті, три срібні та чотири бронзові. "Синьо-жовті" піднялися на 15-ту позицію в медальному заліку.
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