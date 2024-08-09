Олимпиада-2024: все медалисты за 8 августа

В тринадцатый день соревнований было разыграно 25 комплектов наград.

В четверг, 8 августа, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2024 в Париже. Было разыграно 25 комплектов наград.

В этот день Украина пополнила свою медальную копилку двумя наградами – в греко-римской борьбе Парвиз Насибов стал серебряным призером, а Жан Беленюк завоевал "бронзу".

Смотрите список медалистов тринадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024.

Все медалисты тринадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024 (8 августа)

Плавание (открытая вода, 10 км, женщины):

1. Шарон ван Раувендал (Нидерланды)

2. Моэша Джонсон (Австралия)

3. Джиневра Тадеуччи (Италия)

Парусный спорт (470, микст):

1. Австрия

2. Япония

3. Швеция

Парусный спорт (накра 17, микст):

1. Италия

2. Аргентина

3. Новая Зеландия

Спортивное скалолазание (скорость, мужчины):

1. Медведик Леонардо (Индонезия)

2. Пэн У (Китай)

3. Сэм Уотсон (США)

Гребля на байдарках и каноэ (каноэ-двойки, 500 м, мужчины):

1. Китай

2. Италия

3. Испания

Гребля на байдарках и каноэ (байдарки-четверки, 500 м, женщины):

1. Новая Зеландия

2. Германия

3. Венгрия

Байдарки-четверки (500 м, мужчины):

1. Германия

2. Австралия

3. Испания

Прыжки в воду (трамплин 3 м, мужчины):

1. Сии Се (Китай)

2. Ван Цзунюань (Канада)

3. Осмар Ибарра (Мексика)

Тяжелая атлетика (до 59 кг, женщины):

1. Шифан Ло (Китай)

2. Мод Шаррон (Китай)

3. Ко Синчунь (Китайский Тайбэй)

Тяжелая атлетика (до 73 кг, мужчины):

1. Резкие джунансии (Индонезия)

2. Вирапхон Вичума (Таиланд)

3. Божидар Андреев (Болгария)

Греко-римская борьба (до 67 кг, мужчины):

1. Саид Эсмаили Лейвеси (Иран)

2. Парвиз Насибов (Украина)

3. Хасрат Джафаров (Азербайджан)

3. Луис Орта (Куба)

Греко-римская борьба (до 87 кг, мужчины):

1. Семен Новиков (Болгария)

2. Алиреза Мохмадипиани (Иран)

3. Жан Беленюк (Украина)

3. Турпол Бисултанов (Дания)

Свободная борьба (до 53 кг, женщины):

1. Акари Фуддинами (Япония)

2. Лусия Йепес (Эквадор)

3. Цяньюй Пан (Китай)

3. Цой Хеген (КНДР)

Хоккей на траве (мужчины):

1. Нидерланды

2. Германия

3. Индия

Велоспорт (велотрек, кейрин, женщины):

1. Эллесс Эндрюс (Австралия)

2. Гетти ван де Ваув (Нидерланды)

3. Эмма Финукейн (Великобритания)

Велоспорт (велотрек, омниум, мужчины):

1. Бенжамен Тома (Франция)

2. Юри Лейтау (Португалия)

3. Фабио ван ден Босхе (Бельгия)

Легкая атлетика (прыжки в длину, женщины):

1. Тара Дэвис (США)

2. Малайка Михамбо (Германия)

3. Жасмин Мур (США)

Легкая атлетика (метание копья, мужчины):

1. Аршад Надим (Пакистан)

2. Нирадж Чопра (Индия)

3. Андерсон Питерс (Гренада)

Легкая атлетика (110 м с барьерами, мужчины):

1. Грант Голловей (США)

2. Даниэль Робертс (США)

3. Рашид Бродбелл (Ямайка)

Легкая атлетика (200 м, мужчины):

1. Летсиль Тебого (Ботсвана)

2. Кеннет Беднарек США)

3. Ноа Лайлз (США)

Легкая атлетика (400 м с барьерами, женщины):

1. Сидни Маклафлин (США)

2. Анна Кокрелл (США)

3. Фемке Болл (Нидерланды)

Тхэквондо (до 68 кг, мужчины):

1. Улугбек Рашитов (Узбекистан)

2. Заед Карим (Иордания)

3. Эдивал Кирино Понтес (Бразилия)

3. Лян Юшуай (Китай)

Тхэквондо (до 57 кг, женщины):

1. Ким Ю-Джин (Южная Корея)

2. Наход Кияничанде (Иран)

3. Ализаде Кимия (Болгария)

3. Скайлар Парк (Канада)

Бокс (до 51 кг, мужчины):

1. Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

2. Билаль Беннама (Франция)

3. Хуниор Алькантара (Доминикан)

3. Давид де Пина (Кабо-Верде)

Бокс (до 54 кг, женщины):

1. Чань Юань (Китай)

2. Хатидже Аббас (Турция)

3. Чоль Ми Пан (КНДР)

3. Им Э-Чжи (Южная Корея)

Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.

После тринадцатого соревновательного дня Украина имеет десять наград на ОИ-2024: три золотые, три серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" поднялись на 15-ю позицию в медальном зачете.

Читайте также:

Победный гопак и символический жест: Беленюк завершил карьеру после выигрыша "бронзы" Олимпиады-2024

Олимпийские игры-2024 – день 13: результаты выступлений украинцев за 8 августа

Олимпиада-2024: кто из украинских спортсменов завоевал медали и сколько денег они заработали