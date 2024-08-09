Олимпиада-2024: все медалисты за 8 августа

В тринадцатый день соревнований было разыграно 25 комплектов наград.
В четверг, 8 августа, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2024 в Париже. Было разыграно 25 комплектов наград.
В этот день Украина пополнила свою медальную копилку двумя наградами – в греко-римской борьбе Парвиз Насибов стал серебряным призером, а Жан Беленюк завоевал "бронзу".
Смотрите список медалистов тринадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024.
Все медалисты тринадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024 (8 августа)
Плавание (открытая вода, 10 км, женщины):
- 1. Шарон ван Раувендал (Нидерланды)
- 2. Моэша Джонсон (Австралия)
- 3. Джиневра Тадеуччи (Италия)
Парусный спорт (470, микст):
- 1. Австрия
- 2. Япония
- 3. Швеция
Парусный спорт (накра 17, микст):
- 1. Италия
- 2. Аргентина
- 3. Новая Зеландия
Спортивное скалолазание (скорость, мужчины):
- 1. Медведик Леонардо (Индонезия)
- 2. Пэн У (Китай)
- 3. Сэм Уотсон (США)
Гребля на байдарках и каноэ (каноэ-двойки, 500 м, мужчины):
- 1. Китай
- 2. Италия
- 3. Испания
Гребля на байдарках и каноэ (байдарки-четверки, 500 м, женщины):
- 1. Новая Зеландия
- 2. Германия
- 3. Венгрия
Байдарки-четверки (500 м, мужчины):
- 1. Германия
- 2. Австралия
- 3. Испания
Прыжки в воду (трамплин 3 м, мужчины):
- 1. Сии Се (Китай)
- 2. Ван Цзунюань (Канада)
- 3. Осмар Ибарра (Мексика)
Тяжелая атлетика (до 59 кг, женщины):
- 1. Шифан Ло (Китай)
- 2. Мод Шаррон (Китай)
- 3. Ко Синчунь (Китайский Тайбэй)
Тяжелая атлетика (до 73 кг, мужчины):
- 1. Резкие джунансии (Индонезия)
- 2. Вирапхон Вичума (Таиланд)
- 3. Божидар Андреев (Болгария)
Греко-римская борьба (до 67 кг, мужчины):
- 1. Саид Эсмаили Лейвеси (Иран)
- 2. Парвиз Насибов (Украина)
- 3. Хасрат Джафаров (Азербайджан)
- 3. Луис Орта (Куба)
Греко-римская борьба (до 87 кг, мужчины):
- 1. Семен Новиков (Болгария)
- 2. Алиреза Мохмадипиани (Иран)
- 3. Жан Беленюк (Украина)
- 3. Турпол Бисултанов (Дания)
Свободная борьба (до 53 кг, женщины):
- 1. Акари Фуддинами (Япония)
- 2. Лусия Йепес (Эквадор)
- 3. Цяньюй Пан (Китай)
- 3. Цой Хеген (КНДР)
Хоккей на траве (мужчины):
- 1. Нидерланды
- 2. Германия
- 3. Индия
Велоспорт (велотрек, кейрин, женщины):
- 1. Эллесс Эндрюс (Австралия)
- 2. Гетти ван де Ваув (Нидерланды)
- 3. Эмма Финукейн (Великобритания)
Велоспорт (велотрек, омниум, мужчины):
- 1. Бенжамен Тома (Франция)
- 2. Юри Лейтау (Португалия)
- 3. Фабио ван ден Босхе (Бельгия)
Легкая атлетика (прыжки в длину, женщины):
- 1. Тара Дэвис (США)
- 2. Малайка Михамбо (Германия)
- 3. Жасмин Мур (США)
Легкая атлетика (метание копья, мужчины):
- 1. Аршад Надим (Пакистан)
- 2. Нирадж Чопра (Индия)
- 3. Андерсон Питерс (Гренада)
Легкая атлетика (110 м с барьерами, мужчины):
- 1. Грант Голловей (США)
- 2. Даниэль Робертс (США)
- 3. Рашид Бродбелл (Ямайка)
Легкая атлетика (200 м, мужчины):
- 1. Летсиль Тебого (Ботсвана)
- 2. Кеннет Беднарек США)
- 3. Ноа Лайлз (США)
Легкая атлетика (400 м с барьерами, женщины):
- 1. Сидни Маклафлин (США)
- 2. Анна Кокрелл (США)
- 3. Фемке Болл (Нидерланды)
Тхэквондо (до 68 кг, мужчины):
- 1. Улугбек Рашитов (Узбекистан)
- 2. Заед Карим (Иордания)
- 3. Эдивал Кирино Понтес (Бразилия)
- 3. Лян Юшуай (Китай)
Тхэквондо (до 57 кг, женщины):
- 1. Ким Ю-Джин (Южная Корея)
- 2. Наход Кияничанде (Иран)
- 3. Ализаде Кимия (Болгария)
- 3. Скайлар Парк (Канада)
Бокс (до 51 кг, мужчины):
- 1. Хасанбой Дусматов (Узбекистан)
- 2. Билаль Беннама (Франция)
- 3. Хуниор Алькантара (Доминикан)
- 3. Давид де Пина (Кабо-Верде)
Бокс (до 54 кг, женщины):
- 1. Чань Юань (Китай)
- 2. Хатидже Аббас (Турция)
- 3. Чоль Ми Пан (КНДР)
- 3. Им Э-Чжи (Южная Корея)
Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.
Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.
После тринадцатого соревновательного дня Украина имеет десять наград на ОИ-2024: три золотые, три серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" поднялись на 15-ю позицию в медальном зачете.
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