У Дніпрі вночі пролунали вибухи

Перед вибухами було повідомлено про загрозу безпілотників.
В ніч проти 9 серпня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це інформує Суспільне.
Повідомляється, що вибухи пролунали приблизно о пів на першу ночі.
"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Перед чим Повітряні сили повідомляли про наближення до міста ворожих ударних безпілотників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові ввечері 8 серпня пролунала серія вибухів.
Крім того, ми також інформували, що у Сумах пролунали вибухи.
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