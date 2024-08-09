У Дніпрі вночі пролунали вибухи

Перед вибухами було повідомлено про загрозу безпілотників.

В ніч проти 9 серпня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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Про це інформує Суспільне.

Повідомляється, що вибухи пролунали приблизно о пів на першу ночі.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Перед чим Повітряні сили повідомляли про наближення до міста ворожих ударних безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові ввечері 8 серпня пролунала серія вибухів.

Крім того, ми також інформували, що у Сумах пролунали вибухи.

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