В Сумах знову пролунала серія потужних вибухів

У вівторок, 6 серпня, у Сумах знову пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. Сирени лунають вже понад три години.

Про вибухи повідомили місцеві медіа та телеграм-канали.

"У Сумах було чутно вибух", - повідомили кореспонденти "Суспільного" о 14:11, а вже за кілька хвилин поінформували про новий вибух.

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики зі східного напрямку та просили мешканців міста перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, ранкові вибухи пролунали в Сумах близько 09:40. ПС попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

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