У Дніпрі сталися вибухи: що відомо

У четвер, 8 серпня, у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Сирени в області лунають від 11:52.

Про вибухи повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили інформували про роботу ППО по ворожому безпілотнику на Дніпропетровщині. Згодом в ОВА підтвердили цю інформацію.

"Оборонці з ПвК "Схід" збили в області ворожий БпЛА", - написав очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Як повідомлялося, росіяни зранку 8 серпня обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули дві людини.

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