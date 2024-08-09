Во Франции прокомментировали операцию ВСУ в Курской области

В Министерстве обороны Франции высказались по поводу операции Вооруженных сил Украины в Курской области, заявив, что она имеет "определенный первоначальный успех".

Соответствующий комментарий появился в аккаунте Минобороны Франции в сетиX.

Во Франции заявили, что эту операцию проводят украинские военные, несмотря на то, что украинское командование не комментирует это событие.

"Наступление Вооруженных сил Украины в Курской области благодаря эффекту неожиданности и противостоянию менее подготовленным силам, чем на восточном фронте, похоже, имеет определенный начальный успех. Эта атака может заставить армию РФ привлекать туда силы из других участков фронта и таким образом ослаблять локальное давление на тех участках, где ВСУ до сих пор испытывали затруднения", – отметили в обзоре.

Кроме того, в Минобороны Франции заявили, что обе стороны наносят удары в глубину друг другу и украинские силы продолжают избивать по аэропортам и энергетической инфраструктуре РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт заинтриговал заявлением о "прорыве" в Курской области.

Кроме того, мы также информировали, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Газпрома" у Суджи.

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