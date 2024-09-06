Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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Об этом говорится в сообщении на официальной странице президента Телеграмм.

Зеленский поздравил Макрона с назначением нового премьер-министра Мишеля Барнье. В свою очередь Макрон выразил соболезнования в связи с российскими ударами по Львову, Полтаве и другим городам и общинам.

Накануне заседания контактной группы в формате «Рамштайн» обсудили продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового пакета военной помощи от Франции, а также возможность совместного производства некоторых видов вооружения. ракет, поэтому мы рассчитываем на единство союзников в этом вопросе", — говорится в сообщении.

Президент проинформировал Макрона об основных потребностях Украины, в том числе в средствах ПВО, РЭБ, бронетехнике и артиллерии.

Также стороны договорились о следующих контактах, в частности, по реализации двустороннего соглашения о безопасности и совместного механизма Ukraine Security Compact.

"Украина ценит поддержку со стороны Франции в защите жизней наших людей и надеется на дальнейшее взаимодействие, которое заставит ответить страну-террориста за ее преступления", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Умеров призвал Минобороны Франции снять запрет на удары по территории РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что во Франции прокомментировали операцию ВСУ в Курской области.

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