Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: что обсуждали

Глава государства поздравил Макрона с назначением нового Премьер-министра Мишеля Барнье.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице президента Телеграмм.
Зеленский поздравил Макрона с назначением нового премьер-министра Мишеля Барнье. В свою очередь Макрон выразил соболезнования в связи с российскими ударами по Львову, Полтаве и другим городам и общинам.
Накануне заседания контактной группы в формате «Рамштайн» обсудили продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового пакета военной помощи от Франции, а также возможность совместного производства некоторых видов вооружения. ракет, поэтому мы рассчитываем на единство союзников в этом вопросе", — говорится в сообщении.
Президент проинформировал Макрона об основных потребностях Украины, в том числе в средствах ПВО, РЭБ, бронетехнике и артиллерии.
Также стороны договорились о следующих контактах, в частности, по реализации двустороннего соглашения о безопасности и совместного механизма Ukraine Security Compact.
"Украина ценит поддержку со стороны Франции в защите жизней наших людей и надеется на дальнейшее взаимодействие, которое заставит ответить страну-террориста за ее преступления", — заявил Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что Умеров призвал Минобороны Франции снять запрет на удары по территории РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что во Франции прокомментировали операцию ВСУ в Курской области.
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