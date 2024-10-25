Илон Маск два года поддерживает тесные контакты с Путиным: WSJ раскрыл подробности

Американский миллиардер Илон Маск регулярно общается с президентом РФ Владимиром Путиным с конца 2022 года. В разговорах они обсуждают личные темы, бизнес и геополитическое напряжение.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, разговоры Маска и Путина беспокоят действующую администрацию США.

"Маск наладил глубокие деловые связи с американскими военными и разведывательными службами благодаря своей компании SpaceX, так что миллиардер, скорее всего, имеет доступ к определенной секретной информации США", — пишут журналисты.

Информацию о кремлевских контактах Маска, похоже, тщательно скрывают в американском правительстве: несколько чиновников Белого дома сказали, что не знали о них. По данным источников WSJ, у правительства США возникла большая дилемма, ведь Штаты очень зависят от космических разработок миллиардера, и им это не нравится.

В октябре 2022 года Маск публично заявил, что общался с Путиным только один раз. Он сказал, что это был разговор о космосе примерно в апреле 2021 года. Однако после 2022 года Маск общался с несколькими российскими чиновниками, среди которых, по словам двух источников WSJ, был первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. О чем они говорили – неизвестно.

Осенью 2022 года политолог Ян Бреммер заявил, что Маск рассказал ему о своем разговоре с Путиным и о "красных линиях" Кремля. По словам Бреммера, Маск передал ему сообщение о том, что "Россия сохранит Крым и нейтралитет Украины любой ценой и что она ответит на украинское вторжение в Крым ядерным ударом". Маск отрицал, что говорил такое Бреммеру.

Кроме того, по данным издания, в конце 2023 года Путин попросил Маска не активировать терминалы спутниковой связи Starlink на Тайване, чтобы оказать услугу лидеру КНР Си Цзиньпину.

Напомним, перед голосованием за помощь Украине в Сенате США миллиардер Илон Маск призвал американцев повлиять на сенаторов, чтобы те провалили соответствующий законопроект.

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