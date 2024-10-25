Почему Украина не может стать членом НАТО: объяснение Шольца

Он считает, что достаточно того, что страны-члены НАТО "описали перспективы" для Украины.

Страны-члены НАТО "описали перспективы" вступления для Украины. Впрочем, страна в состоянии войны не может стать членом Североатлантического союза.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF.

"Страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО. Все это знают, в этом нет никаких разногласий", — заявил немецкий политик.

Политик отметил, что якобы в новом решении не видит нужды сейчас. По его словам, приглашение в Альянс обычно довольно быстро связано с членством, а Берлин не поддерживает эту идею, которая является первым пунктом Плана победы президента Владимира Зеленского.

Шольц подчеркнул, мол, придерживается "осмотрительного курса", поскольку хочет гарантий, что полномасштабная война в Украине не перерастет в войну России и НАТО.

Напомним, издание Politicо сообщило, что семь стран-членов НАТО против скорейшего вступления Украины в Альянс. Во главе такой внутринатовской "коалиции" стоят США и Германия.

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