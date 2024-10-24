Антициклон накроет Украину: что ждать от погоды в ближайшее время

В Украину идет новый антициклон Xelat, а синоптики снова удивляют прогнозам погоды.

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Когда будут самые теплые дни

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что погода по всей Украине в течение третьей декады октября будет определяться влиянием высокого атмосферного давления. Ожидается преобладание антициклона, в котором будет циркулировать теплая воздушная масса. И самыми теплыми после 23 и 24 октября будут дни с 28 по 31 октября.

Синоптик Наталья Птуха отмечала, что не исключено, что с 20-х чисел октября температура будет повышаться и заморозки будут отступать. Несколько изменится и конфигурация воздушных потоков и более теплая воздушная масса поступит на территорию нашего государства.

Также Птуха выразила надежду, что, по крайней мере, будет без заморозков, если и будут, только на поверхности почвы и достаточно локально. В то же время, синоптик добавила, что дневные максимумы в эти дни нас могут даже порадовать.

Впрочем, 20 градусов в Украине уже не ожидается. Разве что на юге еще может пригреть до +18.

Когда ожидается пик тепла

А вот в последние дни октября, примерно от 28 числа, стоит ожидать постепенной перестройки синоптических процессов над Европой. Ожидается развитие циклонов, которые будут постепенно двигаться в восточном направлении.

В Украине станет падать атмосферное давление, а погода станет неустойчивой. Пройдут дожди, в южных областях местами с грозами. Также усилится ветер преимущественно юго-западного и западного направлений. Тем временем температура останется на прежнем уровне и будет превышать норму на несколько градусов.

Что будет в ноябре

Уже в пятницу, 1 ноября, теплые атмосферные массы распространятся почти на всю территорию Украины, кроме Волыни, Львовщины, Прикарпатья и Буковины. В то же время на юге ожидается аномально теплая погода — в Николаевской области до +22, в Одесской области — +20, в центральных областях — до +18. Прохладнее будет в Киеве и в восточном и северном регионе – до +16 градусов. Осадков не ожидается. Похожая ситуация будет и 2 ноября.

Какой будет зима

Метеоролог Вера Балабух уже дала прогноз, какой может быть зима 2024-2025 годов. Заходы холодного воздуха и морозы, конечно, будут, но в целом зима может показаться немного теплее нормы. Воздушные массы на территории Украины будут выходить из района Средиземного моря и Атлантики. Кроме того, на погоду оказывает влияние и парниковый эффект.

В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления – резкого стратосферного потепления. В частности, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух.

О том, что зима в Украине не будет слишком суровой, рассказывала Наталья Птуха. Она отметила, что о точном прогнозе говорить пока рано. В то же время можно предположить, учитывая тенденции последних лет. Птуха напомнила, что в течение текущего осеннего периода (несмотря на холодный период в начале октября в западных областях), наблюдается тенденция выше климатической нормы температур.

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