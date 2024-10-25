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Генштаб ВСУ показал "дорогу смерти" на Курщине (видео)

Генштаб ВСУ показал "дорогу смерти" на Курщине (видео)

"Дорога смерти" с уничтоженной российской военной техникой в Курской области/Скриншот с видео

На ролике видно фактически "кладбище" уничтоженной российской военной техники.

Генштаб ВСУ опубликовал видео с "дорогой смерти" в Курской области России, устланную уничтоженной вражеской техникой.

Соответствующий ролик от отделения коммуникаций 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ опубликовали в Сети.

"Дорога смерти в Курской области. Это путь устлан уничтоженной вражеской техникой, выгоревший след, который оставил враг, потерпев поражение", – говорится в заявлении Генштаба.

Там уточнили, что украинские десантники и другие подразделения ВСУ методически уничтожали российскую военную технику, оставляя от нее пожарища и обломки.

Самые большие потери были нанесены технике печально известной российской 155-й бригады морской пехоты.

Генштаб ВСУ показал "дорогу смерти" в Курской области

Генштаб ВСУ показал "дорогу смерти" в Курской области

К слову, по данным Института изучения войны, ВСУ продвинулись в Курской области к юго-востоку от Коренево в пределах главного "украинского плацдарма".

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