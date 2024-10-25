Генштаб ЗСУ показав "дорогу смерті" на Курщині (відео)

Генштаб ЗСУ опублікував відео з "дорогою смерті" в Курській області Росії, встелену знищеною ворожою технікою.

Відповідний ролик від відділення комунікацій 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ опублікували в Мережі.

"Дорога смерті у Курській області. Це шлях встелений знищеною ворожою технікою, вигорілий слід, який залишив ворог, зазнаючи поразки", – йдеться в заяві Генштабу.

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Там уточнили, що українські десантники та інші підрозділи ЗСУ методично нищили російську військову техніку, залишаючи від неї згарища та уламки.

Найбільших втрат було завдано техніці сумнозвісної російської 155-ї бригади морської піхоти.

Генштаб ЗСУ показав "дорогу смерті" в Курській області

До слова, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися в Курській області на південний схід від Коренєво в межах головного "українського плацдарму".

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