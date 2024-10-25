Рецепт закуски із зелених помідорів

Якщо на вашому городі залишилися на кущах зелені помідори, витратьте зовсім небагато часу на приготування осінньої закуски із них, яка буде вже готова за кілька годин.
Основним інгредієнтом є зелені помідори. Закуска має гарний вигляд, легку пікантність та аромат.
Інгредієнти
- зелені помідори
- 700 г
- болгарський перець
- 2 шт.
- морква
- 2 шт.
- часник
- 4 зубчики
- оцет яблучний
- 50 мл
- цукор
- 1 ст. л.
- приправа для моркви
- 1 ч. л.
- олія
- 60 мл
- сіль
- зелень (петрушка, кріп)
- Зелені помідори промийте, обсушіть і наріжте невеликими часточками.
- Болгарський перець очистіть від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте соломкою.
- Моркву помийте, очистіть і натріть на тертці для корейської моркви.
- Зелень подрібніть.
- Для заправки змішайте сіль, цукор, приправу для моркви та оцет.
- У глибокій мисці з'єднайте помідори, болгарський перець, моркву та зелень. Полийте заправкою, перемішайте, по центру зробіть невелике заглиблення, викладіть часник, пропущений через прес.
- У сотейнику розігрійте олію і вилийте її на часник. Все добре перемішайте, накрийте тарілкою, поставте вантаж і відправте в холодильник на 6-7 годин.
Поради:
- Закуску можна залишити у холодильнику на ніч.
- Замість яблучного оцту за бажанням використовуйте столовий 9%.
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