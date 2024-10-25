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Рецепт закуски із зелених помідорів

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
64 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
68
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт закуски із зелених помідорів

Закуска із зелених помідорів / Фото: Credits

Якщо на вашому городі залишилися на кущах зелені помідори, витратьте зовсім небагато часу на приготування осінньої закуски із них, яка буде вже готова за кілька годин.

Основним інгредієнтом є зелені помідори. Закуска має гарний вигляд, легку пікантність та аромат.

Інгредієнти

зелені помідори
700 г
болгарський перець
2 шт.
морква
2 шт.
часник
4 зубчики
оцет яблучний
50 мл
цукор
1 ст. л.
приправа для моркви
1 ч. л.
олія
60 мл
сіль
зелень (петрушка, кріп)
  1. Зелені помідори промийте, обсушіть і наріжте невеликими часточками.
  2. Болгарський перець очистіть від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте соломкою.
  3. Моркву помийте, очистіть і натріть на тертці для корейської моркви.
  4. Зелень подрібніть.
  5. Для заправки змішайте сіль, цукор, приправу для моркви та оцет.
  6. У глибокій мисці з'єднайте помідори, болгарський перець, моркву та зелень. Полийте заправкою, перемішайте, по центру зробіть невелике заглиблення, викладіть часник, пропущений через прес.
  7. У сотейнику розігрійте олію і вилийте її на часник. Все добре перемішайте, накрийте тарілкою, поставте вантаж і відправте в холодильник на 6-7 годин.

Поради:

  • Закуску можна залишити у холодильнику на ніч.
  • Замість яблучного оцту за бажанням використовуйте столовий 9%.

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