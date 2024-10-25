Армія РФ все ще має небезпечні бойові сили, попри втрати в Україні – генерал США

Попри значні втрати в наземній сфері, в решті військової структури Росії залишається величезний потенціал – як звичайний, так і ядерний.

У Росії все ще є сили, які не були задіяні у війні проти України повною мірою. Попри значні втрати в наземній сфері, у решті військової структури РФ залишається величезний потенціал.

Про це заявив головнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал Крістофер Каволі, повідомляє Business Insider.

За словами Каволі, у Росії є сили, які не були задіяні у війні повною мірою. Зокрема, дальня авіація, ракетні сили стратегічного призначення, оборонні підрозділи та підводні засоби. Окрім того, до війни ще не була залучена більша частина російської тактичної авіації.

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Генерал зауважив, що російські сили, які воюють в Україні, і удари, яких вони завдають, повинні розглядатися у контексті всієї їхньої військової структури.

"Тож, попри значні втрати в наземній сфері, в решті військової структури Росії залишається величезний потенціал – як звичайний, так і ядерний – і тому необхідно мати це на увазі", – наголосв Каволі.

За його словами, тоді як сухопутні війська Росії зазнали серйозних втрат на фронті Україні, Москва зробила помітні кроки для їхнього відновлення.

"Військова сила – сухопутна сила – всередині України сьогодні значно більша, ніж сухопутна сила, яка була там на початку війни, тому російська армія фактично зросла за цей період", – повідомив головнокомандувач збройними силами США в Європі.

Водночас він звернув увагу, що в російської армії на сьогодні є проблеми з якістю зброї. Деяке обладнання може бути не найновішим, але воно локалізовано для сухопутних військ.

"У Росії є план відновлення цих сухопутних сил і розгортання їх, знову ж таки, на кордонах НАТО. Це план, який вони оприлюднили, про який вони говорили, і це те, до чого ми повинні поставитися дуже серйозно", – акцентував Каволі.

Нагадаємо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець висловив думку, що Росія ще декілька років може вести інтенсивні бойові дії. Слід налаштовуватися на довготривалу війну на виснаження ворога.

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