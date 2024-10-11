Чи може війна в Україні закінчитись 2025 року: відповідь генерала 

Війна в Україні справді може завершитись 2025 року, але для цього потрібні будуть сильні рішення. Крім того, у жовтні-грудні на користь ЗСУ може зіграти погода.

Таку думку висловив в інтерв’ю OBOZ.UA ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"На мою думку, така можливість, така перспектива є. Проте вона потребує відповідних рішень. Були надії на "Рамштайн", але ситуація загострилася у зв'язку з виборами в США й через погодні умови. Тому президентові доводиться працювати, розподіляючи ці питання по часу та країнах", - зазначив він.

"Якщо зараз, з одного боку, потужно та швидко забезпечити Сили оборони України, а з іншого – посилити мобілізацію, щоб поповнити насамперед бригади, які воюють на лінії зіткнення, а також сформувати резервні бригади, тоді цього року можна буде вирішити питання стабілізації фронту, тобто зупинити просування противника і вийти на формування резервних бригад, створення ресурсу для деокупаційних процесів. А це спонукатиме Росію перейти до переговорного процесу".

Він також зазначив, що Курська операція навряд чи вплине на завершення війни, однак її "можна використовувати як серйозний актив у переговорному процесі у тому випадку, якщо наразі нам буде надано суттєву допомогу".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на полі бою в Україні створює можливість зробити кроки для припинення розв’язаної Росією війни не пізніше 2025 року.

"У жовтні, листопаді, грудні у нас є шанси зрушити справи у напрямку миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір – вибір рішучих кроків, які дозволять закінчити війну не пізніше 2025 року", – сказав він.

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