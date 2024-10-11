Сирський повідомив, скільки військових перекинула РФ до Курської області

Після перекидання військ до Курщини позиції росіян на фронті в Україні послабилися.

Агресорка Росія перекинула до Курської області приблизно 50 тисяч військових. Це послабило позиції окупантів на інших ділянках фронту.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час телемарафону 10 жовтня.

"Ми знаємо, що близько 50 тисяч було перекинуто з інших напрямків на Курський напрямок", - наголосив головком.

За даними військових, це послабило позиції окупантів на інших частинах фронту. Зокрема, в Запорізькій та Херсонській областях, а також на Краматорському напрямку.

"Це, звісно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції", - додав Сирський.

Як повідомлялося, Bloomberg опублікував матеріал про те, що як довго зможуть ЗСУ утримувати територію в Курській області. Видання пише, що український президент Володимир Зеленський заявив, що Київ може використовувати цю територію як розмінну монету на переговорах.

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