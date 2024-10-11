Сырский сообщил, сколько военных перебросила РФ в Курскую область

После переброски войск на Курщину позиции россиян на фронте в Украине ослабли.

Агрессорка Россия перебросила в Курскую область около 50 тысяч военных. Это ослабило позиции оккупантов на других участках фронта.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время телемарафона 10 октября.

"Мы знаем, что около 50 тысяч было переброшено из других направлений на Курское направление", — подчеркнул главком.

По данным военных, это ослабило позиции оккупантов на других частях фронта. В частности, в Запорожской и Херсонской областях, а также в Краматорском направлении.

"Это, конечно, облегчило нам условия для проведения оборонной операции", — добавил Сырский.

Как сообщалось, Bloomberg опубликовал материал о том, как долго смогут ВСУ удерживать территорию в Курской области. Издание пишет, что украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может использовать эту территорию в качестве разменной монеты на переговорах.

Читайте также:

Курская операция: Крыли посадку врага так, что никто не выскочил | Репортаж