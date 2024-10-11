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Украина реализует программу развития 1 ГВт распределенной генерации до конца года, — Минэнерго

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Украина реализует программу развития 1 ГВт распределенной генерации до конца года, — Минэнерго

Фото: pixabay.com

Украина до конца года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности распределенной генерации более чем на 1 ГВт.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики. Энергетики делают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить оборудование к сети.

Не все поступающее в страну оборудование энергетики технически успеют подключить к сетям, однако в планах до конца года установить не менее 1 ГВт. К развитию распределенного поколения привлечены как частные компании, так и предприятия государственной формы собственности.

Правительство создало все инвестиционные условия и максимально упростило разрешительные процедуры для ускоренного развития распределенной генерации.

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