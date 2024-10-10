Эксперт назвал город, который РФ планирует захватить к Новому году

Армия РФ постарается захватить Покровск в Донецкой области до окончания этого года. Цели оккупационных войск остаются прежними.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV.

"Цель, как была, так и остается, — это полуокружение с дальнейшей перспективой полного оперативного окружения города Покровск. Возможно, к Рождеству или Новому году враг попытается создать угрозы полного окружения Покровска, не заходя в сам Покровск", — рассказал он.

Покровское направление захватчики пытается развивать фланговые операции и атаковать с флангов. Для того, чтобы зайти в самый город, им нужно накопить больше сил, отмечает Мусиенко.

"Не заходят, потому что считают, что не готовы к серьезным городским и уличным боям именно в таком большом по размерам населенном пункте. Сценарий может быть такой: создать фланговые клешни, которые будут нависать над Покровским, а потом, когда враг будет считать, что они накопили достаточно сил, пойти в это наступление", — подчеркнул военный эксперт.

По словам Мусиенко, подобную тактику военные РФ применяли в Авдеевке. Что касается небольших населенных пунктов, они используют другую — заходят в самый город — как это сейчас произошло в Торецке.

Напомним, военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь" сообщил, что россияне прибегают к новой тактике в Донецкой области. После "мясных штурмов" оккупанты суют техникой.

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