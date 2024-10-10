В Беларусь прилетел еще один российский истребитель МиГ-31К – "Гаюн"

В последний раз МиГи были в РФ в апреле прошлого года.

В четверг, 10 октября, в соседнюю Беларусь прилетел еще один истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил РФ. Вчера в страну прилетел первый самолет.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"По нашим данным, второй истребитель МиГ-31К ПКС РФ приземлился на аэродроме "Мачулищи"", — говорится в сообщении.

Первый истребил прибывший в Беларусь вечером накануне. Он также приземлился в поселке Мачулище под Минском.

"Гаюн" отмечает, что истребителей типа МиГ-31К не было в Беларуси последних полутора лет — от 6 апреля 2023-го.

Как сообщалось, на днях неизвестный объект залетел в Украину из Беларуси. Вероятно, это был разведывательный беспилотник. Госграницу он пересек в Киевской области.

Также 24 сентября воздушная цель из Беларуси пересекла государственную границу. Речь шла об истребителе Як-130 военно-воздушных сил Республики Беларусь.

Читайте также: