Сікорський зробив несподівану заяву про фінансування Starlink для України

Міністр сказав, що модулі Starlink для України фінансуються і фінансуватимуться винятково Польщею.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що термінали супутникового Інтернету Starlink для України фінансувала і продовжує фінансувати винятково його держава.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Сікорський заявив, що під час міжнародної зустрічі у форматі "Рамштайн" планувалося обговорити питання допомоги для України.

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Міністр закордонних справ сказав, що одним із ключових факторів, який гарантує, що українці зможуть надалі ефективно захищатися від російських військ, це термінали Starlink.

"Модулі Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею. Ми це робимо, і ніхто інший", – наголосив Сікорський.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що Міноборони США домовилося з компанією SpaceX про продовження контракту щодо надання послуг Starlink в Україні. Контракт передбачає надання доступу до Starlink та необхідного обладнання, а також підтримку абонентів на узгоджених умовах.

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