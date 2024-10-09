Засідання "Рамштайн" перенесено – Зеленський

Найближчим часом може бути підготовлений графік нового засідання у форматі "Рамштайну".
Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало відбутися 12 жовтня, відклали.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Україна – Південно-Східна Європа у хорватському Дубровнику.
За його словами, зустріч "Рамштайну" перенесена через стихійні лиха в США, "які потребують максимальної уваги президента Байдена".
Зеленський зазначив, що найближчим часом може бути підготовлений графік нового засідання у форматі "Рамштайну".
"Саме на "Рамштайні" найкраще скоординувати з усіма партнерами реалізацію конкретного змісту Плану перемоги. Передусім – воєнних пунктів, які посилюють нас на фронті", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, президент США Джо Байден не приїде на зустріч "Рамштайну" до Німеччини, щоб зосередитися на реагуванні на ураган Мілтон – другий великий шторм за два тижні, який уразив південний схід США.
Услід за Байденом візит до Німеччини відмінив держсекртар США Ентоні Блінкен.
Також в Офісі президента України повідомили, що другий Глобальний саміт миру не відбудеться у листопаді 2024 року, як було заплановано раніше.
За словами посла України у Туреччині Василя Боднара, другий Саміт миру може відбутися в грудні за присутності Росії.
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