Бронювання працівників в Україні припинили: все, що відомо про зміни

В Україні внесли зміни до правил бронювання працівників. Зокрема, йдеться про паузу у бронюванні працівників, можливість оформлення бронювання онлайн та підготовку ініціатив щодо економічного бронювання.

Усе, що відомо про бронювання працівників в Україні, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Кабмін поставив бронювання працівників на паузу

Як стало відомо, Мінекономіки, Міноборони та інші зацікавлені органи вирішили підготувати та внести зміни щодо бронювання працівників у встановленому порядку для розгляду на черговому засіданні уряду проєкт рішення Кабінету Міністрів. Про це повідомило джерело в Кабміні, втім офіційного підтвердження ще немає. Так, рішення передбачає:

анулювання військовозобов’язаним відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання;

зупинення до 15 листопада 2024 р. дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76, щодо повноважень центральних органів виконавчої влади (крім міністерств), інших державних органів, обласних, Київської міської держадміністрацій (військових адміністрацій) визначати підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Як отримати бронювання

Від жовтня 2024 року роботодавцям надали можливість подавати списки на бронювання своїх працівників не тільки в паперовій формі, але й онлайн — через портал "Дія". Так, набрав чинності "Порядок бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг", з урахуванням змін внесених постановою Кабміну 1 жовтня 2024 року № 1125.

Процедура оформлення:

Керівник компанії на порталі "Дія" подає списки військовозобов’язаних співробітників на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.

Система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі "Оберіг."

"Дія" надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби.

Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій зазначив, що послуга працює в кілька кліків, а результату слід чекати не довше години. У цьому сервісі ми автоматизували всі процеси, які можна автоматизувати, щоб пришвидшити оформлення бронювання й не витрачати час на збір документів чи походи до держорганів.

При формуванні списків роботодавець подає відомості щодо працівника. Крім паспортних даних та податкового номера, вказуються реквізити військово-облікового документа, військово-облікова спеціальність, а також дата оновлення персональних даних. Сформовані списки перевіряються електронними засобами Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

У разі проходження перевірки та підтвердження інформації, поданої в списках на бронювання електронними реєстрами, переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік в ТЦК та СП на строк дії відстрочки здійснюється автоматично — у разі, коли військовозобов'язаний вчасно оновив свої персональні дані, не перебуває в розшуку та перебуває на військовому обліку.

За словами адвокатки, у такому випадку відомості про бронювання автоматично відображатимуться в "Резерв+" та згенерованому військово-обліковому документі працівника, який також може за бажанням сформувати в "Дії" витяг про своє бронювання.

Слід пам'ятати, що бронювання можливе тільки за умови оновлення громадянами своїх військово-облікових даних. Згідно з новою постановою Кабміну, держоргани та державні підприємства можуть отримати відмову в бронюванні працівника, якщо інформація про нього відсутня в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей. Так, військовозобов'язаний має бути на військовому обліку, мати військово-обліковий документ (паперовий чи електронний), підтвердити правильність своїх даних щодо обліку та не бути в розшуку.

Відповідно до постанови Кабміну № 76, є визначені критерії, за якими підприємства можуть бути визнані критично важливими для економіки та життєдіяльності населення в особливий період. Серед цих критеріїв:

Загальна сума сплачених податків перевищує 1,5 мільйона євро.

Сума надходжень в іноземній валюті перевищує 32 мільйони євро.

Підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Підприємство важливе для певної галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади.

Відсутність заборгованості з єдиного внеску на соціальне страхування.

Середня зарплата працівників на підприємстві за останній квартал не менша, ніж середня зарплата в регіоні за IV квартал 2021 року.

Підприємство є резидентом Дія Сіті.

Підприємство може бути визнане критично важливим, якщо воно відповідає хоча б двом із цих критеріїв. Такі підприємства мають право забронювати 50% своїх працівників, а в разі потреби — і більше.

Що буде з економічним бронюванням

Економічне бронювання від мобілізації для індивідуальних підприємців відрізняється від інших, але всі підприємства повинні дотримуватись умов щодо відсутності штрафів і виконання податкових зобов'язань. За словами нардепа Олексія Мовчана, наразі готують умови для роботодавців, які будуть включені в законопроєкт про економічне бронювання. Основна мета цих умов — легалізація працівників, що ховаються від призову та працюють нелегально. Це має призвести до активізації економіки та очікуваних надходжень до бюджету в 100 млрд грн.

Для отримання захисту від призову підприємствам потрібно дотримуватись певних умов, таких як:

Офіційне оформлення працівників;

Відсутність штрафів та порушень податкового законодавства, а також податкових боргів.

Мовчан підкреслив, що можливістю бронювання зможуть скористатись не тільки підприємства з критичної інфраструктури, але й інші компанії. Проте умови для індивідуальних підприємців будуть відрізнятися, але конкретні деталі поки не розкриті.

Захист від призову може отримати особа, яка має "білу" зарплату, що перевищує середній рівень по регіону. Наприклад, для мешканця Києва це повинно бути понад 21 тис. грн, а для жителя Полтавщини — понад 16 тис. грн. Підприємства повинні будуть сплатити від 20 до 30 тис. грн за кожного заброньованого працівника, але ця сума ще буде уточнена.

Нардеп також зазначив, що економічне бронювання може сприяти виявленню тих, хто ухиляється від призову. Хоча досі у Верховній Раді тривають дискусії щодо впровадження економічного бронювання, деякі депутати вже обговорювали потенційні витрати, пов'язані з його оформленням.

За повідомленням нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, станом на 4 жовтня в Україні ухвалене рішення про впровадження моделі економічного бронювання. Про саму модель ще нічого невідомо, зазначає він, але обговорення йдуть навколо щомісячного підтвердження зарплати працівника.

У Міністерстві економіки прогнозують, що економічне бронювання може запрацювати у жовтні-листопаді. За підрахунками Міністерства фінансів, щомісячні надходження до держбюджету від цього можуть становити близько 8 млрд гривень.

29 серпня стало відомо, що парламент розробив три моделі економічного бронювання від мобілізації. Зазначається, що ті моделі, які запропонували законодавці, передбачають:

сплату спеціального збору за бронювання працівників

бронювання на підставі заробітної плати

змішану модель бронювання

Нагадаємо, у владі допускають можливість збільшення економічного бронювання для громадян на тлі мобілізації. На сьогодні в Україні "бронь" мають понад 900 тисяч людей.

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