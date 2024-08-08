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“Воювати — це справа молоді”: Корогодський різко висловився про економічне бронювання

“Воювати — це справа молоді”: Корогодський різко висловився про економічне бронювання

Гарік Корогодський / Фото: ТСН.ua

Мільйонер вважає, що ідея економічного бронювання може розколоти суспільство.

З економічної точки зору економічне бронювання — це правильна річ. З моральної — це дика х**ня. 

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів бізнесмен, мільйонер, блогер Гарік Корогодський.

“Я можу пояснити це якимись іншими словами, сказати. Є речі, які розколюють суспільство. Оця річ розколить суспільство так, що нікому мало не покажеться. Я не можу казати, що робити”, — розповів Корогодський.

На його думку, агітація та заохочення до служби, коли набирають більш мотивованих людей — це набагато краще працює, ніж примус. 

“Я зараз скажу може таку страшну річ: воювати — це справа молоді. Всюди воює молодь, а у нас було 25-27 років. Це я зараз кажу не свою точку зору. Я б зас**в говорити такі речі. Це точка зору багатьох військових, з якими я спілкувався… Може 20 плюс. Я вам доношу думку військових, які кажуть, що їм 57-річні не потрібні, їм потрібні з палаючими очима. А очі палають у 20 плюс. Але це молодь, це наше майбутнє”, — каже Корогодський.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ГАРІК КОРОГОДСЬКИЙ: “За ці слова я би вирвав Гордону язика!”. Усі подробиці у великому інтерв'ю

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