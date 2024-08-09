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Вночі безпілотники атакували Київську область: що відомо

Вночі безпілотники атакували Київську область: що відомо

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Інформації про руйнування немає.

Вночі 9 серпня армія РФ вкотре атакувала Київську область ударними безпілотниками. Тривогу оголошували тричі, а тривала вона понад трьох годин. 

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів", - наголосив голова ОВА.

За словами Кравченка, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не сталося. Окрім того, постраждалих серед населення немає. 

Як повідомлялося, вночі 9 серпня Росія потужно вдарила вночі безпілотниками. Їх збито у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

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