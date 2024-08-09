Втрати армії РФ: за добу ліквідовано ще понад тисячу загарбників

Станом на ранок 9 серпня 2024 року ЗСУ знищили 588 540 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1030 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 588 540 (+1030) осіб,

танків - 8434 (+3) од,

бойових броньованих машин - 16341 (+9) од,

артилерійських систем - 16536 (+49) од,

РСЗВ - 1142 (+0) од,

засоби ППО - 916 (+2) од,

літаків - 366 (+0) од,

гелікоптерів - 327 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13325 (+32),

крилаті ракети - 2424 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 22371 (+86) од,

спеціальна техніка - 2769 (+2).

Як повідомлялося, FPV-дрон збив російський вертоліт Мі-28. На кадрах в Мережі видно, як під Донецьком на окупованому Росією сході України горить гелікоптер.

Спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV дрона

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