Втрати армії РФ: за добу ліквідовано ще понад тисячу загарбників

Росіяни втратили ще 32 БпЛА.
Станом на ранок 9 серпня 2024 року ЗСУ знищили 588 540 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1030 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 588 540 (+1030) осіб,
- танків - 8434 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 16341 (+9) од,
- артилерійських систем - 16536 (+49) од,
- РСЗВ - 1142 (+0) од,
- засоби ППО - 916 (+2) од,
- літаків - 366 (+0) од,
- гелікоптерів - 327 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13325 (+32),
- крилаті ракети - 2424 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 22371 (+86) од,
- спеціальна техніка - 2769 (+2).
Як повідомлялося, FPV-дрон збив російський вертоліт Мі-28. На кадрах в Мережі видно, як під Донецьком на окупованому Росією сході України горить гелікоптер.