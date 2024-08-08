Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 9 серпня?

День, коли будь-який вчинок має бути продиктований добрими спонуканнями: зло – навіть на рівні уявних побажань – дорого обійдеться своєму авторові – закон бумеранга поки що ніхто не скасовував. А ось доброзичливість, милосердя та великодушність принесуть не лише моральне задоволення, а й приємний бонус у вигляді позитивних життєвих змін. До того ж необхідна представникам знака допомога може прийти як від людини, якій ми допомогли, так і від Всесвіту загалом.

Близнята

Близнята зможуть знайти можливість продемонструвати свої численні таланти людям, від яких залежатиме їхня нова робота і, що особливо важливо, заробіток: грошей для представників цього знака багато не буває, тому вони використовують будь-яку можливість поповнити свій бюджет. Цього дня їм вдасться зацікавити потенційних роботодавців своїми можливостями та отримати те, чого вони прагнуть.

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