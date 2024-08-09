Какому знаку Зодиака повезет 9 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 9 августа?

День, когда любой поступок должен быть продиктован добрыми побуждениями: зло – даже на уровне мысленных пожеланий – дорого обойдется своему автору – закон бумеранга пока еще никто не отменял. А вот доброжелательность, милосердие и великодушие принесут не только моральное удовлетворение, но и приятный бонус в виде позитивных жизненных перемен. Причем, необходимая представителям знака помощь может прийти как от человека, которому мы помогли, так и от Вселенной в целом.

Близнецы

Близнецы смогут найти возможность продемонстрировать свои многочисленные таланты людям, от которых будет зависеть их новая работа и, что особенно важно, заработки: денег для представителей этого знака много не бывает, поэтому они используют любую возможность пополнить свой бюджет. Сегодня им удастся заинтересовать потенциальных работодателей своими возможностями и получат то, к чему стремятся.

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