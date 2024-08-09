День ангела 9 серпня: кого та як вітати з іменинами

9 серпня 2024 року – який день ангела та як вітати з іменинами, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 9 серпня

9 серпня 2024 року привітайте з іменинами Олексія, Антона, Григорія, Дмитра, Івана, Леонтія, Макара, Матвія, Петра, Якова, Ірину, Маргариту, Марію.

Олексій – давньогрецьке ім'я, означає "захищаю". В дитинстві активний і рухливий. У дорослому віці стає впертим, амбітним, честолюбним, але доволі надійним товаришем.

Антон – має давньоримське походження, перекладається як "той, що вступає в бій". В дитинстві сором'язливий, надто м'який. У дорослому віці стає спокійним, неемоційним.

Григорій – має давньогрецьке коріння, тлумачиться як "бадьорий". В дитинстві енергійний, активний. У дорослому віці стає романтичним, відкритим, розважливим.

Дмитро – має давньогрецьке походження, означає "присвячений Деметрі". В дитинстві цілеспрямований. У дорослому віці залишається доволі наполегливим.

Іван – давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві дуже близький з матір'ю. У дорослому віці стає спокійним, товариським, неквапливим.

Леонтій – має давньогрецьке походження, тлумачиться як "левиний". В дитинстві відповідальний. У дорослому віці стає старанним, працьовитим, але може бути скупим.

Макар – ім'я грецького походження, означає "блаженний". В дитинстві часто має слабке здоров'я. У дорослому віці стає скромним, врівноваженим, спокійним.

Матвій – давньоєврейське ім'я, перекладається як "дар Божий". В дитинстві миролюбний, не йде на конфлікти. В дорослому віці стає безкорисливим, тактовним.

Петро – давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "скеля". В дитинстві сильний і мужній. У дорослому віці стає марнославним, горделивим, мріє про ідеальну родину.

Яків – давньоєврейське походження, означає "другий за народженням". В дитинстві практичний. У дорослому віці погано пристосовується до нових обставин.

Ірина – має давньогрецьке коріння, перекладається як "та, що дарує мир і спокій". У дитинстві врівноважена. В дорослому віці стає спокійною, вміє слухати і співпереживати іншим.

Маргарита – походить від давньогрецького слова, що тлумачиться як "перлина". В дитинстві рухлива й активна. В дорослому віці стає запальною, енергійною, цілеспрямованою.

Марія – давньоєврейське ім'я, означає "кохана". В дитинстві порядна й гуманна. В дорослому віці стає поступливою, м'якою, вміє відстоювати власну думку.

День ангела 9 серпня – душевні привітання в прозі

День ангела 9 серпня – душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом, оберігає від усіх негараздів і наповнює твоє життя радістю, любов’ю та добробутом. Будь завжди оточений підтримкою рідних і близьких!

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Вітаю тебе з твоїм днем ангела! Нехай цей день принесе тобі безліч приємних моментів, а твій небесний покровитель завжди буде поряд, захищаючи та надихаючи тебе на нові звершення. Бажаю здоров'я, щастя і гармонії у всьому!

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Прийми найщиріші вітання з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець буде надійним захисником і мудрим наставником у твоєму житті. Бажаю тобі нескінченного щастя, міцного здоров'я та великих успіхів у всіх починаннях!

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Вітаю тебе з твоїм днем ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом і теплом, а твій ангел завжди оберігає тебе, допомагаючи долати всі труднощі. Бажаю тобі гарного настрою, міцного здоров'я та здійснення всіх мрій!

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З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поряд, допомагаючи втілювати найсміливіші задуми та мрії. Бажаю тобі, щоб у твоєму житті було багато радісних моментів, вірних друзів і незабутніх подій. Будь щасливий і здоровий!

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