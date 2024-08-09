Окупанти атакували Україну безпілотниками: скільки "Шахедів" збила ППО

Вночі проти п'ятниці, 9 серпня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed". Силами ППО було знищено 27 дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що загарбники атакували БпЛА із району російського Приморсько-Ахтарська.

"В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія атакувала Україну ударними БпЛА. Зокрема, в Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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