Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти атакували Україну безпілотниками: скільки "Шахедів" збила ППО

Окупанти атакували Україну безпілотниками: скільки "Шахедів" збила ППО

Безпілотник "Шахед".

Протиповітряна оборона працювала у кількох областях.

Вночі проти п'ятниці, 9 серпня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed". Силами ППО було знищено 27 дронів. 

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що загарбники атакували БпЛА із району російського Приморсько-Ахтарська. 

"В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, цієї ночі Росія атакувала Україну ударними БпЛА. Зокрема, в Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Читайте також:

Удар по “буханці” з солдатами z-пропагандисти видали за ураження "цивільної автівки"

Удар по “буханці” з солдатами z-пропагандисти видали за ураження "цивільної автівки"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація