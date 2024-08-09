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Россия мощно ударила ночью беспилотниками: сколько "Шахедов" сбила ПВО

Россия мощно ударила ночью беспилотниками: сколько "Шахедов" сбила ПВО

Беспилотник "Шахед".

Противовоздушная оборона работала в нескольких областях.

Ночью в пятницу, 9 августа, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Shahed". Силами ПВО было уничтожено 27 дронов.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается, что захватчики атаковали БПЛА из района российского Приморско-Ахтарска.

"В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, этой ночью Россия атаковала Украину ударными БПЛА. В частности, в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

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