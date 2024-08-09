Курс валют на 9 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар и евро прибавили в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 9 августа. Доллар подорожал на 1 коп. Евро прибавил в цене 4 коп, а злотый — остался без изменений.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,99 грн (+1 коп)
Курс евро
- 1 евро – 44,80 грн (+4 коп)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,37 грн (0 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,65-41,25 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,40 грн
- "УкрСиббанк" – 40,65-41,25 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,65-41,25 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,20-45,20 грн
- "ПУМБ" – 44,80-45,30 грн
- "УкрСиббанк" – 44,35-45,25 грн
- "Укрэксимбанк" – 44,40-45,20 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,41-10,57 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,25-10,55 грн
Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщил, каким будет курс доллара в первой половине августа. По его словам, в течение следующих трех недель на рынке будет наблюдаться относительное затишье: все курсовые процессы могут произойти в рамках нового валютного коридора в 40,7-41,7 грн за доллар.
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