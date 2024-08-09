Курс валют на 9 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар и евро прибавили в цене.

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 9 августа. Доллар подорожал на 1 коп. Евро прибавил в цене 4 коп, а злотый — остался без изменений.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 40,99 грн (+1 коп)

Курс евро

1 евро – 44,80 грн (+4 коп)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,37 грн (0 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,65-41,25 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,40 грн

"УкрСиббанк" – 40,65-41,25 грн

"Укрэксимбанк" – 40,65-41,25 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,20-45,20 грн

"ПУМБ" – 44,80-45,30 грн

"УкрСиббанк" – 44,35-45,25 грн

"Укрэксимбанк" – 44,40-45,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,41-10,57 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

"Укрэксимбанк" – 10,25-10,55 грн

Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщил, каким будет курс доллара в первой половине августа. По его словам, в течение следующих трех недель на рынке будет наблюдаться относительное затишье: все курсовые процессы могут произойти в рамках нового валютного коридора в 40,7-41,7 грн за доллар.

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