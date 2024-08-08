Курс валют на 8 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта продолжает терять цену.
Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 8 августа. Доллар подешевел на 5 коп. Евро потерял в цене 3 коп, а злотый – 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 49,98 грн (-5 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,76 грн (-3 коп)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,37 грн (-2 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,60-41,20 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,40 грн
- "УкрСиббанк" – 40,75-41,35 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,70-41,30 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,15-45,15 грн
- "ПУМБ" – 44,80-45,30 грн
- "УкрСиббанк" – 44,40-45,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 44,40-45,20 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,41-10,57 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,25-10,55 грн
Напомним, в августе украинцев ждут дополнительные выплаты. Размеры выплат составляют от 450 до 3100 грн.