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Курс валют на 8 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 8 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на 8 августа / Фото: УНИАН

Валюта продолжает терять цену.

Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 8 августа. Доллар подешевел на 5 коп. Евро потерял в цене 3 коп, а злотый2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 49,98 грн (-5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 44,76 грн (-3 коп)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,37 грн (-2 коп.)

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,60-41,20 грн
  • "ПУМБ" – 41,00-41,40 грн
  • "УкрСиббанк" – 40,75-41,35 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,70-41,30 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 44,15-45,15 грн
  • "ПУМБ" – 44,80-45,30 грн
  • "УкрСиббанк" – 44,40-45,30 грн
  • "Укрэксимбанк" – 44,40-45,20 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,41-10,57 грн
  • "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
  • "Укрэксимбанк" – 10,25-10,55 грн

Напомним, в августе украинцев ждут дополнительные выплаты. Размеры выплат составляют   от 450 до 3100 грн.

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