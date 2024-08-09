Ночью беспилотники атаковали Киевскую область: что известно

Информации о разрушении нет.

Ночью 9 августа армия РФ в очередной раз атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. Тревогу объявляли трижды, а длилась она более трех часов.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Падение обломков сбитых целей фиксируется вне населенных пунктов", — подчеркнул председатель ОВА.

По словам Кравченко, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не произошло. Кроме того, пострадавших у населения нет.

Как сообщалось, ночью 9 августа Россия мощно ударила ночью беспилотниками. Их сбили в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

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