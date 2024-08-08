Бої за Вовчанськ: окупанти перекинули до району новий підрозділ

Армія РФ не відмовляється від своїх намірів захопити Вовчанськ в Харківській області. Окупанти провели ротацію в районі міста. Зокрема, перекинули новий підрозділ з Луганської області.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

З його слів, зараз загарбники намагаються розширити зону контролю у Вовчанську і просуватися флангами. Втім, тактика окупаційних військ особливо не змінилася, каже Саранцев.

"Єдине змінилося те, що вони почали менше застосовувати авіаційну компоненту. Приміром, за вчорашній день авіаударів не завдавали", — каже представник ОТУ.

Зменшення кількості авіаударів в районі Вовчанська Саранцев пов’язує з тим, що раніше Сили оборони України завдали успішних ударів по території аеродрому "Морозовськ" в Ростовській області РФ. Там було знищено склади з боєприпасами та інфраструктура.

"Ми пов’язуємо це з появою F-16 в українському небі, із заявами президента щодо підсилення ППО на Харківщині. Також це може буди пов’язано з тим, що противник авіаційну компоненту задіює на тому напрямку, який для нього є наразі більш важливим. Тобто це Покровський напрямок, Донеччина", — пояснив військовий.

Нагадаємо, військовий оглядач Костянтин Машовець вважає операцію в Курській області "вже виправданою". Зокрема, командування РФ буде змушене підтягнути туди війська з інших операційних напрямків. Можливо, навіть залишки своїх стратегічних резервів, приготованих на серпень-вересень.

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