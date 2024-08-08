Експерт розповів, яка операція ЗСУ могла стати ключовою у війні

Втім, важко оцінити, чи виявилася операція в Кринках вдалою, чи ні.

Операція в Кринках в Херсонській області, яка розпочалася в жовтні 2023-го, могла б стати ключовою в цій війні. Втім, наприкінці червня 2024-го ЗСУ відійшли з селища.

Про це заявив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в інтерв'ю "УП".

З його слів, ця операція на Херсонщині мала вигляд "класична операції морської піхоти з точки зору створення або підготовки до створення плацдарму".

"Далі мав би бути його розвиток, але цього не сталося. Операція могла б стати ключовою в цій війні, бо ми б тоді відрізали Крим від Росії і в принципі створили б умови для блокади півострова", - каже експерт.

Втім, Самусь наголосив, наразі важко сказати - була ця операція вдалою чи ні, бо бо нам невідомий її задум. Можливо, це ще не кінець, можливо, вона буде мати продовження. З тактичної і з оперативної точки зору вона має перспективу.

Як повідомлялося, ГУР провело операцію на Тендрівській косі, що в Херсонській області. Операції спрямовані на довгострокову перспективу.

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