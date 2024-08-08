Эксперт рассказал, какая операция ВСУ могла стать ключевой в войне

Впрочем, трудно оценить, оказалась операция в Крынках удачной или нет.

Операция в Крынках в Херсонской области, которая началась в октябре 2023-го, могла бы стать ключевой в этой войне. Тем не менее, в конце июня 2024 года ВСУ отошли из поселка.

Об этом заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в интервью "УП".

По его словам, эта операция в Херсонской области имела вид "классической операции морской пехоты с точки зрения создания или подготовки к созданию плацдарма".

"Дальше должно было быть его развитие, но этого не произошло. Операция могла бы стать ключевой в этой войне, потому что мы бы тогда отрезали Крым от России и в принципе создали бы условия для блокады полуострова", — говорит эксперт.

Впрочем, Самусь подчеркнул, что сейчас трудно сказать — была эта операция удачной или нет, потому что нам неизвестен ее замысел. Возможно, это еще не конец, возможно, у нее будет продолжение. С тактической и оперативной точки зрения она имеет перспективу.

Как сообщалось, ГУР провело операцию на Тендровской косе в Херсонской области. Операции ориентированы на долгосрочную перспективу.

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