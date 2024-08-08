ВСУ подошли к городу Суджа: Bild о продвижении в Курской области

Украинские Вооруженные силы продолжают продвигаться вглубь территории страны-агрессора России в Курской области. В частности, они подошли к райцентру Суджа.

Об этом сообщает эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

"Украинская армия захватила село Рубанщина и сейчас находится минимум в двух километрах северо-западнее города Суджа в Курской области, это визуально подтверждается кадрами с места боев", – сообщил аналитик.

По его словам, украинские военные двигаются от госграницы вдоль автодороги 38К-004. Там уже захвачены небольшие села Гоголевка и Рубанщина. Теперь ВСУ вышли на окраины города Суджа – центра одноименного района.

Напомним, военный обозреватель Константин Машовец назвал операцию в Курской области "уже оправданной". По его словам, рано или поздно РФ будет вынуждена подтянуть туда войска из других операционных направлений, возможно,даже остатки своих стратегических резервов, приготовленных на август-сентябрь.

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