ЗСУ підійшли до міста Суджа: BILD про просування в Курській області

Українські Збройні сили продовжують просуватися вглиб території країни-агресорки Росії в Курській області. Зокрема, вони підійшли до райцентру Суджа.

Про це повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

"Українська армія захопила село Рубанщина і зараз перебуває за щонайменше два кілометри на північний захід від міста Суджа в Курській області, це візуально підтверджується кадрами з місця боїв", - повідомив аналітик.

З його слів, українські військові рухаються від держкордону вздовж автодороги 38К-004. Там вже захоплено невеликі села Гоголівка та Рубанщина. Тепер ЗСУ вийшли на околиці міста Суджа – центру однойменного району.

Нагадаємо, військовий оглядач Костянтин Машовець назвав операцію в Курській області "вже виправданою". З його слів, рано чи пізно РФ буде змушена підтягнути туди війська з інших операційних напрямків. Можливо, навіть залишки своїх стратегічних резервів, приготованих на серпень-вересень.

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