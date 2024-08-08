Учасник "Холостячки" Ковтуненко розсекретив свої стосунки і вперше показав кохану

Бізнесмен також зізнався, як довго зустрічається з обраницею.

Учасник "Холостячки-1" з Ксенією Мішиною – юрист та бізнесмен Євген Ковтуненко – розсекретив свої стосунки.

Особистим герой романтичного реаліті-шоу поділився в Instagram. Зокрема, Євген Ковтуненко розкрив, що вже п'ять місяців перебуває у стосунках. Обраницею юриста стала загадкова ефектна білявка. Пара познайомилася ще в грудні, але вперше зустрілася лише 8 березня.

Євген Ковтуненко з коханою / Фото: instagram.com/kov2nenko

Євген Ковтуненко не став розкривати імені коханої. Юрист говорить, що вона не публічна та веде доволі закритий спосіб життя. Тим не менш, він поділився деякими фактами про неї. Зокрема, кохана Ковтуненка - бізнесвумен. Окрім того, вона професійно займалася гімнастикою та обожнює дивитися детективи.

"Це наймудріша жінка в світі, бо я іноді не знаю, як вона мене вивозить. Дуже неочікувано зустріти людину з почуттям гумору таким, як у мене. На відміну від мене, вона - не публічна людина з закритим акаунтом. Хоча дівчата зазвичай люблять, щоб було навпаки. Вона просто неймовірна", - поділився бізнесмен.

Євген Ковтуненко з коханою / Фото: instagram.com/kov2nenko

Нагадаємо, Євген Ковтуненко брав участь у першому сезоні "Холостячки", де боровся за серце акторки Ксенії Мішиної. Тривалий час він вважався чи не майбутнім переможцем шоу, однак до фіналу так і не дійшов. Як пояснив Ковтуненко, між ними з Мішиною не було особливої хімії.

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