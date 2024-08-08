Готуємо разом домашній скраб для тіла

Наразі, домашня натуральна косметика – це не лише модно, але й корисно, а більшість засобів для догляду ви можете приготувати вдома з інгредієнтів, які знайдете на кухні чи у ванній кімнаті.

Блогерка nataliia.sahm показала своїм підписникам як зробити корисний та ароматний домашній скраб для тіла і зекономити власні кошти.

Вам знадобиться:

Цукор;

Мед;

Кокосова олія;

Оливкова олія;

Гель для душу;

Натуральний барвник.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти у баночці та зберігайте в темному, прохолодному місці.

Поради:

Ви можете не використовувати барвник і залишити натуральний колір скрабу;

Дехто з читачів казав, що використовує такий скраб не лише для тіла, алей для обличчя та губ. Але якщо ви маєте чутливу шкіру, перед використанням на обличчі перевірте скраб, щоб не завдати собі шкоди.

Зверніть увагу, що скраб містить алергенні продукти, тому ви маєте бути певними, що не маєте на них алергії, якщо сумніваєтеся, проконсультуйтеся з лікарем.

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